"Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü"

Ümraniye'de gerçekleşen trajik olayda, dini nikahlı eşi ve iki kızını silahla vurarak öldüren zanlının emniyetteki ifadesi şaşkınlık yarattı.

Suat G., "Ben öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" şeklinde ilginç bir açıklama yaptı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nin çalışmaları sonucunda yakalanan zanlının, cinayetin ardından aracını bırakıp başka bir araca binmesi dikkat çekti.

Zanlının ifadesine başvurulduğunda ise, "Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu" şeklindeki savunması dikkat çekti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ile olayla ilgisi olduğu düşünülen F.D. adlı şahıs adliyeye sevk edildi. Suat G.'nin emniyetteki çıkışında ilginç bir cevap vermesi olayın seyrini değiştirdi.