'Ben Türküm. Para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım'

Ünlü sporcu İbo Aslan, ''Ben Türküm, para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım'' dedi.

'Ben Türküm. Para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım'

Dünyada ünlü karışık dövüş sanatları olarak bilinen Mixed Martial Arts (MMA) boksörü İbo Aslan, açıklamalarda bulundu.

Asylan dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Ultimate Fighting Championship’te (UFC) Türkiye’yi temsil edeceği mücadeleden önce şunları söyledi:

“Çok çalıştım, çıktığım tüm müsabakaları kazandım. Bu süreçte dövüş otoriterlerinin dikkatini çektim. Amerika’dan gelen teklifi duyunca, adeta dünyalar benim oldu. Çünkü dövüş sanatlarının şampiyonlar ligi olan UFC beni çağırıyordu. Bu inanılmaz bir olaydı, Türk olarak bu lige davet edilen üçüncü sporcuydum. Daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki bu ligde dövüşmüştü. Şimdi ben orada olacağım. Ülkemi bu büyük ligde temsil etmek gerçekten büyük bir gurur ve sorumluluk.

UFC’ye çağrıldıktan sonra çok büyük rakamlar karşılığında teklifler aldım.Benim cevabım her zaman olduğu gibi aynı oldu: Ben Türküm, para için ne bayrağımı, ne de vatanımı satarım. Ben bir Türk evladı olarak tüm maçlarıma Türk bayrağımla ve göğsümde ay-yıldızlı formamla çıkacağım.

UFC ile 4 maçlık anlaşma imzaladım ve ilk maçıma 20 Ocak 2024 tarihinde Kanada’da çıkacağım. Hazırlıklarıma kısa bir süre sonra gideceği Tayland’da devam edeceğim. İlk rakibim dünya sıralamasında 36. olan Ukraynalı İhor Potieria. Ben 90’ıncı sıradayım. Hedefim öncelikle Potieria’yı yenmek, 4 maçlık seriyi tamamlayıp şampiyonluk maçına çıkmak. Hedefim kemer maçımı İstanbul’da oynamak. Final maçı oynayan sporcuların bu tür istekleri var ve inşallah finale kalıp kendi ülkemde Dünya şampiyonluk maçına çıkmak."

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