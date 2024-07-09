Benden günah gitti deyimi ne anlama geliyor?

Benden günah gitti deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle birinden veya bir şeyden dolayı çok uğraşıldığını, artık uğraşılmayacağını ve uğraştığını bilen kişinin vicdanen rahatladığını ifade etmek için kullanılır.

Bu ifadeyle kişi, yapmış olduğu bir hata veya kötü bir davranıştan dolayı duyduğu suçluluk veya pişmanlık hissinin azaldığını, vicdanının rahatladığını belirttir.

BENDEN GÜNAH GİTTİ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Valla benden günah gitti, artık seni kimseye karşı savunmam kaç kez azar işittim senin yüzünden."