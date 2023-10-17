Benekli Ayhan saldırı sonrası ilk kez konuştu: Bana saldıranlar dünyanın sevdiği kuluymuş

Eğlence mekanı çıkışında öldüresiye darbedilen sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan olayın ardından ilk kez konuşurken “Bana saldıranlar dünyanın sevdiği kuluymuş” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Benekli Ayhan saldırı sonrası ilk kez konuştu: Bana saldıranlar dünyanın sevdiği kuluymuş

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan karıştığı kavga ile gündem oldu. Isparta’nın İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Benekli Ayhan isimli fenomen eğlence mekanının önünde kavgaya karıştı.

İLK AÇIKLAMA

Benekli Ayhan olaydan saatler sonra konuştu. Beklenen açıklamanın geldiği Ayhan Koç, şu cümleleri kullandı;

“3-4 kişi bir insanı dövecek, ya ölür yada bir yerleri kırılır. Sadece gözlerimin altı morardı. Emaneti çeker gibi yaparken kaçıyorlar. Bana saldıranlar dünyanın sevdiği kuluymuş. Yanımda emanet yoktu, kalbim temiz ya unutmuşum.”

benekliayhandetaygorsel.jpg

NE OLMUŞTU?

Bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ayhan Koç dakikalarca dayak yedi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Ayhan Koç'un dün gece darbedildiği anlar kameraya yansımıştı:

Olayın ardından nerede olduğu uzun süre belirlenemeyen Koç’un akıbeti için son noktayı Isparta Valiliği koydu.

Valilik açıklamasında şu cümleleri aktardı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Benekli Ayhan olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; Söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta İl Merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldiği ve konuyla ilgilli olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın saat 03.30 sularında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K.’nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K ‘bin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır.”

İlgili Haberler
Benekli Ayhan feci şekilde dövüldü
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi Spor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye Süper Kupa önerisi. Final için stadyum ismi verdi
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı Siyaset
Özgür Özel kurultaydan önce yapacağı son hamlesini açıkladı
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü Dünya
Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı Ekonomi
Uşak’ta güneş enerji santrali açıldı
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira Ekonomi
Lezzeti damak çatlatıyor. Fiyatı cep yakıyor. Kilosu 300 lira
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı Dünya
Ürdün Filistinlilere kapılarını kapattı
Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler Gündem
Gazze sınırında gazetecilerin bulunduğu yere füze düştü. İki Türk gazeteci yaralandı. İşte o görüntüler