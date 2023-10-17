Benekli Ayhan saldırı sonrası ilk kez konuştu: Bana saldıranlar dünyanın sevdiği kuluymuş

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan karıştığı kavga ile gündem oldu. Isparta’nın İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Benekli Ayhan isimli fenomen eğlence mekanının önünde kavgaya karıştı.

İLK AÇIKLAMA

Benekli Ayhan olaydan saatler sonra konuştu. Beklenen açıklamanın geldiği Ayhan Koç, şu cümleleri kullandı;

“3-4 kişi bir insanı dövecek, ya ölür yada bir yerleri kırılır. Sadece gözlerimin altı morardı. Emaneti çeker gibi yaparken kaçıyorlar. Bana saldıranlar dünyanın sevdiği kuluymuş. Yanımda emanet yoktu, kalbim temiz ya unutmuşum.”

NE OLMUŞTU?

Bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Ayhan Koç dakikalarca dayak yedi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Ayhan Koç'un dün gece darbedildiği anlar kameraya yansımıştı:

Olayın ardından nerede olduğu uzun süre belirlenemeyen Koç’un akıbeti için son noktayı Isparta Valiliği koydu.

Valilik açıklamasında şu cümleleri aktardı:

“Bazı sosyal medya hesaplarında Benekli Ayhan olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada; Söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta İl Merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldiği ve konuyla ilgilli olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır. A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın saat 03.30 sularında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K.’nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir. A.K ‘bin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır.”