Benekli Ayhan feci şekilde dövüldü

Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Benekli Ayhan feci şekilde dövüldü

Isparta'nın İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde gece saatlerinde, aralarında "Benekli Ayhan" lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Görüntülerde iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

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