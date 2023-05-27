Benfica Şampiyon!

Portekiz Ligi'nin son hafta maçında Benfica, evinde Santa Clara ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

38. KEZ ŞAMPİYON

Ev sahibi ekibe şampiyonluğu getiren golleri Gonçalo Ramos, Rafa Silva ve Grimaldo kaydetti. Bu sonuçla Benfica şampiyonluğa ulaştı. Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri bu sonuçla 38. kez zafere ulaştı. Kırımızı Beyazlılar, dört sezon sonra mutlu sona ulaştı.

PORTO'YA YETMEDİ

Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.