Benfica Şampiyon!

Sahasında Santa Clara'yı 3-0 yenen Benfica, ligde şampiyonluğa ulaştı.

Benfica Şampiyon!

Portekiz Ligi'nin son hafta maçında Benfica, evinde Santa Clara ile karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

38. KEZ ŞAMPİYON
Ev sahibi ekibe şampiyonluğu getiren golleri Gonçalo Ramos, Rafa Silva ve Grimaldo kaydetti. Bu sonuçla Benfica şampiyonluğa ulaştı. Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri bu sonuçla 38. kez zafere ulaştı. Kırımızı Beyazlılar, dört sezon sonra mutlu sona ulaştı.

PORTO'YA YETMEDİ
Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.

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