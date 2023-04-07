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Emily Ratajkowski oyunculuğu bıraktı. 'Beni küçük bir et parçası olarak gördüler'

Oğlunun babası Sebastian Bear-McClard'dan ihanet gerekçesiyle boşanan, İngiliz şarkıcı Harry Styles ile yeni bir aşka yelken açan Emily Ratajkowski, oyunculuk kariyerine nokta koydu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:21
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'Beni küçük bir et parçası olarak gördüler' Emily Ratajkowski oyunculuğu bıraktı

Emily Ratajkowski oyunculuğu bıraktı. 'Beni küçük bir et parçası olarak gördüler'
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Müzisyen Harry Styles ile yeni bir aşka yelken açan Emily Ratajkowski, oyunculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emily Ratajkowski, Ben Affleck, Amy Schumer ve Zac Efron gibi yıldız isimlerle birlikte rol alma şansı yakaladığı sinema kariyerinden uzaklaşma nedenlerini anlattı.

Emily Ratajkowski, kendisini uzun ömürlü ciddi bir oyuncu olarak hissetmediğini ifade etti. Ünlü model, "Kendimi bu da benim işim diyecek gibi hissetmiyorum. Kendimi, insanların 'Göğüsleri dışında başka bir şeyi var mı' şeklinde yargıladığı küçük bir et parçası olarak görüyorum" dedi.

Hollywood'daki erkek gücü içinde sindirilebilir olmaktan yorulduğunu söyleyen Emily Ratajkowski, güven sorunu yaşadığı için menajeri oyunculuk ajansıyla çalışmaya son verdiğini de açıkladı.

Emily Ratajkowski, en çok satan kitabı 'My Body'de (Benim Bedenim) yer alan bir bölümde Hollywood'da kadınlara yönelik davranışları ele almıştı. Makalede Ratajkowski, eski eşi Sean Bear-McClard ile bir partiye gittiklerini orada çok sarhoş olan menajerinin ona Pamela Anderson gibi olduğunu söylediğini yazmıştı.

Emily Ratajkowski, kitabında ayrıca eski eşi Bear-McClard'ın, Hollywood'un kadın oyuncularını taciz etme suçundan cezaevinde olan Harvey Weinstein ile yakın olmasını da anlatmış ve "Kocamın bu adamlarla bir şekilde bağlantılı olmasından nefret ediyordum" demişti. Bear-McClard daha sonra birden fazla kadın tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı.

Emily Ratajkowski, kitabında, kendisine şöhretin kapılarını ardına kadar açan 'Blurred Lines' şarkısının klibinde şarkıcı Robin Thicke'nin kendisini nasıl taciz ettiğini de anlatmıştı.


 

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