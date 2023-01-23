Dünyaca ünlü modelin ipe asılmış görüntüleri ürküttü

Polonya asıllı İngiliz model Emily Ratajkowski hayranlarına bilinmeyen bir projeyle 'merhaba' dedi. Emniyet kemeri ve ince siyah topuklu ayakkabılar dışında hiçbir şey giymeden havada süzüldüğü anları paylaşan model sosyal medyada gündem oldu.

Ratajkowski özellikle Gone Girl ve 2013 tarihli “ Blurred Lines ” müzik videosundaki rolüyle tanınıyor olsa da, moda fotoğrafçısı ve yönetmen TORSO tarafından yönetilen bu çekimin yaklaşan bir kampanya olma olasılığı daha yüksek.

Emily Ratajkowski "Kendi dublörlüğümü yapıyorum" diyerek de cesaretini sergiledi.