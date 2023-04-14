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Polis Akademisi’nin iki ünlüsü yaşlanınca bu hale geldi. Kim bunlar bilin bakalım

1980'lerin ünlü film serisi Polis Akademisi'nin badilerinden Zed ve Sweetchuck yıllar sonra ortaya çıktı. İki ünlü yıllar sonra filmdeki aynı pozu verdi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 09:46
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Kim bunlar bilin bakalım! Polis Akademisi’nin iki ünlüsü yaşlanınca bu hale geldi

Polis Akademisi’nin iki ünlüsü yaşlanınca bu hale geldi. Kim bunlar bilin bakalım
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Editör: Özlem KIRAL 

1980'lerin ünlü film serisi Polis Akademisi'nin badilerinden Zed ve Sweetchuck yıllar sonra ortaya çıktı. Instagram’da nost_alji sayfasının yayınladığı fotoğrafta ikilinin epeyce yaşlandığı görüldü. 

İkiliyi aynı karede görenler “Çocukluğumun gençliğimin en güzel film şerlerinden biriydi. Çizgi filmi de yapıldı sonradan. Müziğine hastasıydım”, “Polis Akademisi’ni hala aklıma geldikçe açar izlerim” ve “Zedin Müslüman olmuş bir havası var sanki” gibi yorumlar yaptı. 

Ünlü komedi serisi 1984’te başladı ve sonraki on yılda yedi film çekildi.

Zed McGlunk karakteri, filmde çetesini bırakıp polis olmaya karar vermiş dağınık saçları ve tarzıyla en dikkat çeken isimdi.

Carl Sweetchuck ise silahı garip tutan hafif de korkak bir tipi canlandırmıştı. 

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