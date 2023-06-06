Benzema Al Ittihad ile sözleşme imzaladı

14 yıllık Real Madrid kariyeri sona eren Karim Benzema, çılgın bir maaşla Arabistan ekibi Al Ittıhad'a imzayı atıyor.
AFP'nin haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
BENZEMA'YA VEDA EDİLECEK
Bugün yapılacak törenle Karim Benzema'ya veda edilecek. Törene, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'de katılacak.
DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ
Sport 1'in iddiasına göre; Karim Benzema, Suudi Arabistan yıllık 200 milyon euro kazanacak. Al-Ittihad'ın, transferi gelecek hafta resmen duyurması bekleniyor.