Benzema Al Ittihad ile sözleşme imzaladı

Real Madrid'e veda eden Fransız oyuncu Karim Benzema'nın, Arabistan ekibi Al Ittihad ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Benzema Al Ittihad ile sözleşme imzaladı

14 yıllık Real Madrid kariyeri sona eren Karim Benzema, çılgın bir maaşla Arabistan ekibi Al Ittıhad'a imzayı atıyor.

AFP'nin haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BENZEMA'YA VEDA EDİLECEK
Bugün yapılacak törenle Karim Benzema'ya veda edilecek. Törene, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'de katılacak.

DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ
Sport 1'in iddiasına göre; Karim Benzema, Suudi Arabistan yıllık 200 milyon euro kazanacak. Al-Ittihad'ın, transferi gelecek hafta resmen duyurması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı Güncel
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor Sağlık
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor
Çin ve ABD Pekin'de görüştü Dünya
Çin ve ABD Pekin'de görüştü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü Dünya
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak Ekonomi
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek Güncel
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek
Melek Mosso konuşmasıyla olay yarattı. Merve Dizdar'ı kendine örnek aldı Magazin
Melek Mosso konuşmasıyla olay yarattı. Merve Dizdar'ı kendine örnek aldı