Benzema resmen Al-Ittıhad'de

Real Madrid'de sayısız başarılar kazanmasının ardından Karim Benzema, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittıhad'e katıldı.

Benzema resmen Al-Ittıhad'de

Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sözleşme imzaladI.

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Karim Benzema, Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Fransız golcü, 3 yılda toplam 600 milyon euro kazanacak.

Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca geçen sezon Ballon-Dor ödülünün de sahibi oldu.

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