Benzema yeni takımında kriz yaşıyor. Parayla mutluluk olmuyormuş

Editör: Hamza Özalkuş

14 yıllık Real Madrid kariyerini sonlandırıp astronomik bir maaş karşılığında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad’a transfer olan Benzema yeni takımında sorunlar yaşıyor

Suudi Arabistan basınında yer alan bilgilere göre; Al Ittihad teknik direktörü Nuno Espirito Santo, Karim Benzema'nın kendi taktiksel planına uymadığını yönetime bildirdi.

İddiaya göre Portekizli çalıştırıcının daha ilk baştan Benzema'nın transferine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu sebeple iki isim arasında gerilim yaşandığı söyleniyor.

Yine haberde, transfer gerçekleştikten sonra da ikili arasındaki uyumsuzluğun sürdüğü vurgulandı. Son olarakta Benzema'nın kaptanlık bandını istemesine rağmen Santo'nun bu talebi reddetmesi ise ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi.