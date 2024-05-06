Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e yeni isim önerisi: Cumhuriyet Ak Partisi

Son yayınladığı videoda Özel – Erdoğan görüşmesini sert sözlerle hedef tahtasına oturtan gazeteci Yılmaz Özdil, sözlerinie “Mesir macununa ihtiyaç duymayacağın bir hafta dilerim” sözleriyle başladı.

Cumhurbaşkanı ile CHP Lideri’nin görüşmesi sonrasında her iki tarafın da görüşmeler hakkında “çok olumlu geçtiğini” söylemesi üzerinde duran Özdil, müstehzi bir tavırla “Neler döndüğünü bilmiyoruz ama her iki taraf açısından da çok olumlu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Özdil “Mesir macunu zirvesi” olarak tanımladığı görüşmeden sonra yorumcuların saatlerce övgüler dizdiğinin, analizler yaptığının anltını çizdikten sonra “içinde bir gram et yok hepsi yalancı dolma ama neticede nereye bağlıyorlar? ‘Çok olumlu’ya bağlıyorlar, ‘çok olumlu’ diyorlar” dedi.

"BU OLSA OLSA CUMHURİYET AK PARTİSİ OLUR!"

Görüşme hakkında yapılan yorumlar ve görüşme hakkındaki yorumlarına “Saray medyasının köpürtüp parlattığı Özgür Özel bence partisinin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirsin” diye devam eden Özdil “Evet, Cumhuriyet AK Partisi yapsın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu olamaz. Bu olsa olsa Cumhuriyet AK Partisi olur” açıklamasında bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin “AKP Başımızdan gitsin diye” oy verdiğini fakat “AKP'ye git” anladığını söyleyen Özdil sözlerine şöyle devam etti:

Halkın dediğini yapmadığına göre, hatta halkın dediğinin tam tersini yaptığına göre bence Özgür Özel'in yapması gereken ilk iş Cumhuriyet Halk Partisinin adını Cumhuriyet AK Partisi olarak değiştirmek. Çünkü bu davranış biçiminde halk olmadığına göre, Ak olduğuna göre, Cumhuriyet AK Partisi olsun. Böylece ne olmuş olur? Kendisinin de söylediği gibi ‘Olumlu olmuş’ olur.”