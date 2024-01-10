Benzin istasyonundan kabus. Yakıt alan LPG'li araç bomba gibi patladı

Dün öğlen saatlerinde bir şahıs Adana merkez Yüreğir ilçesinde bir akaryakıt istasyonun aracına LPG doldurduğu esnada araç adeta bomba gibi patladı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen araca LPG dolumu yapan 2 kişi aracına dolum yapmak için akaryakıt istasyonuna geldi.
Her şey normal seyrinde ilerlerken araca LPG dolumunun yapıldığı esnada araç bir anda bomba gibi patladı.
O sırada aracın yanında olan 3 kişi ve aracın ön koltuğunda oturan bir kişi şans eseri hayata tutunmayı başararak araçtan kaçtı.
Patlama sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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