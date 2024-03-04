İstanbul'da yakıt tankeri bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü

Kaynak: DHA
İstanbul'da yakıt tankeri bomba gibi patladı! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü
İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 2'kişi çıktı. Ortalığı savaş alanına çeviren patlamada 3 kişi de yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi.

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Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada, Selçuk Boynukısa ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Şemsettin Beken de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

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Tanker sahibi olduğu öğrenilen 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Patlamayı duyan Şenol Uçar, "Aşırı bir ses geldi koşarak geldik ama bir şey yapamadık" dedi.

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atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-3.jpg

atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-4.jpg

atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-5.jpg

atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-6.jpg

atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-7.jpg

atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-8.jpg

atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-10.jpg

atasehirde-yakit-tankeri-bomba-gibi-patladi-ortalik-savas-alanina-dondu-11.jpg

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