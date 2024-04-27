Benzin tankeri kaza yaptı karayolu kapatıldı evler boşaltıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İHA
Benzin tankeri kaza yaptı karayolu kapatıldı evler boşaltıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu
Kocaeli D-130 Karayolu'nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin şoför kabini koparken benzin ise yola yayıldı. Patlama riskine karşı çevredeki evlerde yaşayanlar tahliye edildi.

Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yalova istikametine gitmekte olan benzin yüklü tanker sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki demir korkulukları parçalayarak karşı şeride geçti.

Şoför 150 metre boyunca aracını durdurmaya başaramadı. Tanker üstgeçit köprüsünün ayağına, ardından park halindeki iki kamyonete çarptı. Daha sonra karşı şeritten gelen hafif ticari araca da çarpan tankerin şoför kabini koptu.

Kopan çekici, D130 Karayolu'ndan karşı sokağa uçtu. Kazada tanker sürücüsü hafif şekilde yaralanırken benzin ise yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise patlama riskine karşı D130 Karayolu’nun Yalova ve İzmit istikametini trafiğe kapattı. Ayrıca çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar da tahliye edildi.

Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, “Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.

Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.

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