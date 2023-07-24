Benzine bu gece yarısı büyük zam geliyor. Yarın benzin alan 100 TL fazla ödeyecek

Editör: Erhan SONGÜR

Seçimden sonra zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de zamdan nasibini almayan tek ürün kalmadı. Seçim öncesi refah içinde yaşamayı hayal edenler, acı gerçekle karşılaştı. Aynı yerden aynı ürünü aynı fiyata alamayanlar isyan etmeye başladı.

Bu ürünlerden biri de akaryakıt. Benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

Bu artış özellikle benzin ve motorin fiyatlarının uçmasına neden oldu. KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. Bu gece yarısından sonra son dakika değişikliği olmazsa benzine 2 TL zam gelecek. Bir otomobilin deposu ortalama 100 daha pahalıya dolacak.

Benzin şu an İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 34 lira 02 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 33 lira 97 kuruşa, Ankara'da 34 lira 48 kuruşa, İzmir'de 34 lira 59 kuruşa satılıyor.

2g TL'lik zam sonrası benzin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 36 lira 02 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 35 lira 97 kuruşa, Ankara'da 36 lira 48 kuruşa, İzmir'de 36 lira 59 kuruşa depolara doldurulacak.

Zammın pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 33 lira 91 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 33 lira 85 kuruşa, Ankara'da 34 lira 39 kuruşa, İzmir'de 34 lira 57 kuruşa satılıyor.