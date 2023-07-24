Benzine yağmur gibi zam gelince çiftçiler tırpana geri döndü

Benzin fiyatları alıp başını gitti. Çaresiz çiftçi ise mazota zam geldiği için tırpana geri döndü.

Benzine yağmur gibi zam gelince çiftçiler tırpana geri döndü

Editör: Ersoy Özdem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52 oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra derinleşen ekonomik krizde zamlar üst üste gelirken vatandaşın da alım gücü düştükçe düşüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi. Benzinin fiyatı ÖTV zammıyla çoğu ilde 32-34 lirayı bulurken motorinin litre fiyatı ise 32 liraya çıkmıştı.

ÖTV zammını acısı sürerken motorine dün zam geldi. Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansımıştı.

Motorinin ardından benzine bir zam daha geleceği söylenmişti. Yarından itibaren benzine 2 TL zam geleceği öne sürüldü.

ÇİFTÇİ TIRPANA DÖNDÜ

Benzin ve mazota art arda zam gelince çiftçilerin zamlar karşısında beli büküldü. Mazota zam geldiği için çiftçiler tırpana döndü.

Hanak'ta kayda alınan görüntülerde çiftçi Mahmut usta, "Tırpana mı başladın" sorusuna, "Mazot pahalılığından tırpana dönüyor millet" diye cevapladı.

Mahmut usta, 'Tırpanın devri bitti mi?' sorusuna ise "Tırpan devri nereye bitecek mazot pahalı" dedi.

Gençlere tırpan dövmeyi öğrettiğini söyleyen çiftçi kendisine tırpan dövmeyi ise babasından öğrendiğini aktardı.

Kırsal kesimlerde ve köylerde yaşam sürdüren çiftçiler, yüzlerce yıllık geleneksel tarım aletlerinden tırpanla ot biçmeye başladı.

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