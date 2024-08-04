Benzine indirim geliyor. Tarih belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benzine indirim geliyor. Tarih belli oldu

Son günlerde döviz ve altın piyasalarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarını da etkiledi. Bu gelişmelerin sonucunda, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında 6 Ağustos 2024 itibariyle indirime gidileceği açıklandı.

Milyonlarca araç sahibi, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlar nedeniyle endişe yaşarken, brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına yapılacak indirimler, sürücülerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

1 LİRA 73 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

6 Ağustos 2024 itibarıyla benzin fiyatında 1 lira 73 kuruşluk bir indirim yapılması beklenirken, motorin grubunda herhangi bir indirim uygulanmayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 AĞUSTOS 2024)

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,10 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,73 TL
Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,14 TL
Motorin litre fiyatı: 44,68 TL

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