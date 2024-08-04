Benzine indirim geliyor. Tarih belli oldu

Milyonlarca araç sahibi, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlar nedeniyle endişe yaşarken, brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına yapılacak indirimler, sürücülerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.
1 LİRA 73 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR
6 Ağustos 2024 itibarıyla benzin fiyatında 1 lira 73 kuruşluk bir indirim yapılması beklenirken, motorin grubunda herhangi bir indirim uygulanmayacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 AĞUSTOS 2024)
Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde seyrediyor:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 45,10 TL
Motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 44,97 TL
Motorin litre fiyatı: 43,46 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45,73 TL
Motorin litre fiyatı: 44,21 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 46,14 TL
Motorin litre fiyatı: 44,68 TL