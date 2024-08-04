Benzine indirim geliyor. Tarih belli oldu

Milyonlarca araç sahibi, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlar nedeniyle endişe yaşarken, brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına yapılacak indirimler, sürücülerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

1 LİRA 73 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

6 Ağustos 2024 itibarıyla benzin fiyatında 1 lira 73 kuruşluk bir indirim yapılması beklenirken, motorin grubunda herhangi bir indirim uygulanmayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 AĞUSTOS 2024)

Güncel akaryakıt pompa fiyatları ise şu şekilde seyrediyor:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 45,10 TL

Motorin litre fiyatı: 43,54 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 44,97 TL

Motorin litre fiyatı: 43,46 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45,73 TL

Motorin litre fiyatı: 44,21 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46,14 TL

Motorin litre fiyatı: 44,68 TL