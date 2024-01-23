Benzine uzaya gitme masrafını çıkaracak zam. Büyük zam bu gece geliyor. Emekliler taş yesin

Kaynak: Haber Merkezi
Benzine uzaya gitme masrafını çıkaracak zam. Büyük zam bu gece geliyor. Emekliler taş yesin
Motorin ve LPG'nin ardından benzine de bu geceden itibaren 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak 17 Ocak gece yarısından itibaren LPG ve motorine gelen zammın ardından benzine de zam geliyor.

Benzine, bu gece itibarıyla 1 TL zam geleceği öngörülüyor.

LPG'nin litre fiyatına 37 kuruş ve 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatına ise 1 lira 15 kuruş zam yapılmıştı.

LPG'nin litresine de 21 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş zam daha gelmişti.

23 OCAK İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin litre fiyatı: 36,91 TL

Motorin litre fiyatı: 40,21 TL

LPG litre fiyatı: 20,28 TL

23 OCAK İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin litre fiyatı: 36,82 TL

Motorin litre fiyatı: 40,14 TL

LPG litre fiyatı: 19,76 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 40,97 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

Benzin fiyatı: 37,77 TL

Motorin fiyatı: 41,16 TL

14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,76 TL olan benzin litre fiyatı, yaklaşık 17 lira 60 kuruş zamlanırken, 18,58 liradan satılan motorin litre fiyatı da yaklaşık 21 lira zamlandı.

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