Benzine zam geliyor depoyu doldurun. Tarih belli oldu

Brent petrol ve döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Döviz kurundaki yükseliş, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı.

Dolar kurunun 34 lira üzerinde kalmaya devam etmesi ve 68 dolara kadar inen brent petrolün yeniden 74 dolara kadar çıkması akaryakıtta zam beklentisini de gündeme getirdi.

Sektör temsilcileri de salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinde 1,4 TL’lik fiyat artışı beklendiğini ifade edildi.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmediği duyuruldu.

Beklenen zam öncesinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 41,55 TL’ye, Ankara’da 41,90 TL’ye, İzmir’de 42,35 TL’ye satılmakta.

Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41,90 TL

Motorin fiyatı: 42,19 TL

LPG fiyatı: 26,50 TL

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 41,55 TL

Motorin fiyatı: 41,74 TL

LPG fiyatı: 26,59 TL

İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,35 TL

Motorin fiyatı: 42,71 TL

LPG fiyatı: 26,55 TL

Antalya’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,72 TL

Motorin fiyatı: 43,08 TL

LPG fiyatı: 26,80 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunmaktadır.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde edilir.