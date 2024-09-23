Benzine zam geliyor ‘İşte zam sonrası yeni fiyatlar….’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Benzine zam geliyor ‘İşte zam sonrası yeni fiyatlar….’

Benzin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceği sektör kaynaklarında belirtildi.

Benzin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geleceği belirtiliyor. Motorinde ise fiyat değişimi yaşanmayacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimi sürekli takip eden vatandaşlara kötü haber geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarında yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 20 kuruş zam geleceği belirtiliyor. Motorin fiyatında ise bir değişim yaşanmayacağı da aktarılıyor.

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BENZİNDE TABELA DEĞİŞİYOR

Zammın ardından benzinin litre fiyatı da değişecek. İstanbul'da 42,75 TL, Ankara'da 43,08 TL, İzmir'de 43,54 TL seviyesine fiyatlar gelecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,74 TL, Ankara'da 42,17 TL, İzmir'de 42,70 TL seviyesinde.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebilir.

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