Berat Albayrak sürpriz isimle görüştü! Dikkat çeken paylaşım

Maliye Bakanı olduğu dönemde işsizlik ve enflasyonun patladığı, Merkez Bankası’na ait olan 128 milyar dolar dövizin eridiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak sosyal medyada yayınladığı mesajla istifa etmesinin ardından gündeme gelmiyor

AKP’ye yakınlığıyla bilinen şarkıcı Sinan Akçıl, 'Burası çok önemli' sözüyle hafızalara kazınan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile buluştu.

Albayrak ile Instagram ve X hesabından story fotoğrafı paylaşan Akçıl'ın paylaşımına düştüğü "Üç saat baş başa inanılmaz bir sabah sohbeti gerçekleştirdik. Bilinen ve bilinmeyen yaptıkları ile ülkem adına gurur duyduğum bir genç adam o. 47 yaşına iki bakanlık sığdırmış bir siper adamı. Şimdi de NUN Okulları ile bir neslin, inanılmaz bir okulda yetişmesine köprü ve vesile oluyor" notu dikkat çekti.

NUN OKULLARI KİMİN?

NUN Okulları, “NUN Eğitim ve Kültür Vakfı”na ait olan NUN Okulları, Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu tarafından kurulan bir özel okul.

Erdoğan'ın kızı Esma Erdoğan ile evli olan Berat Albayrak 2 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde görev aldı. Berat Albayrak, 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla YAŞ (Yüksek Askerî Şura) üyesi olarak seçildi. 8 Kasım 2020 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti.

