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Berat Kandili ne zaman? 2023 Berat kandili hangi güne denk geliyor?

Tüm İslam alemi için önemli olan üç aylara girilmesiyle Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandiline az bir zaman kaldı. Af ve kurtuluş gecesi olduğuna inanılan Berat Kandilinin bu sene hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? 2023 Berat kandili hangi güne denk geliyor?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 17:19
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Berat Kandili ne zaman? 2023 Berat kandili hangi güne denk geliyor?

Berat Kandili ne zaman? 2023 Berat kandili hangi güne denk geliyor?
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Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2023 dini günler takvimiyle Berat Kandilinin tarihi de belli oldu. Üç ayların başladığı bu mübarek günlerle kişiler yaklaşan Berat kandilinin hangi güne denk geldiğini merak ediliyor. Peki, Berat Kandili ne zaman? 2023 Berat kandili hangi güne denk geliyor?

2023 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Af, arınma ve kurtuluş gecesi olduğuna inanılan Berat Kandili 2023 yılında ibadetle geçecek. Kandil gecesinde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar Diyanet’in dini günler takvimi üzerinden kandili ne zamana denk geldiğini araştırmayı sürdürüyor.

Diyanet’in dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Şaban ayı bu yıl 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

Şaban ayının 14. günü yani 6 Mart 2023’de Berat Kandili olacak.

Şaban ayının sona ermesinin ardından da 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlayacak. 2023 Ramazan başlangıcı ise 23 Mart 2023 Perşembe günü olacak. Berat Gecesi’nde eller semaya açılacak ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek.

BERAT KANDİLİ GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili ile ilgili Diyanet’in geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşım ise şöyle;

‘’Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. ‘’

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