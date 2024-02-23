Ramazanın müjdecisi Berat Kandili yarın idrak edilecek

“Üç aylar” olarak bilinen dini dönemin ikinci ayı olan Şaban’ın 15. gecesi olan Berat Kandili, 12 Ocak’ta başlar. İslam inancına göre, “berat” kelimesi günahlardan temizlenme, ilahi affa ulaşma ve rahmete kavuşma anlamlarını taşır.

Hazreti Muhammed, Berat Kandili hakkında şunları söylemiştir: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin ve gündüzünde oruç tutun. Çünkü Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Kim tövbe ederse, tövbesini kabul ederim. Kim rızık isterse, rızık veririm. Kim şifa isterse, şifa veririm. Kimin başka bir isteği varsa, ona da istediğini veririm’ der.”

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili nedeniyle tüm ülkedeki camilerde özel programlar düzenleyecektir.

Peki, Berat Kandili neden önemli? Berat Kandilinde neler yapılır?

BERAT KANDİLİ NEDEN ÖNEMLİ?

Berat Kandili, İslam dininde büyük öneme sahip olan kutsal gecelerden biridir. Bu gece, Kur’an’ın Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu olaya “inzâl” denir.

Berat kelimesi, Arapçada “temize çıkma” anlamına gelir. İslam inancına göre bu gece, günahlardan arınma, ilahi affa ulaşma ve rahmete kavuşma anlamlarını taşır. Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesi olarak kabul edilir.

Hazreti Muhammed’in, Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur."

Bu nedenlerle, Berat Kandili’nin önemi büyüktür ve Müslümanlar tarafından özel bir saygı ve ibadetle kutlanır.

BERAT KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Berat Kandili’nde yapılacak ibadetler ve uygulamalar aşağıdaki gibidir:

1. Oruç Tutma: Berat Kandili’nde gündüz oruç tutulması tavsiye edilir.

2. Namaz Kılma: Kaza namazları ve nafile namazlar kılınabilir.

3. Kur’an-ı Kerim Okuma: Bu kutsal gecede Kur’an-ı Kerim okunması önerilir.

4. Tevbe ve İstiğfar: Günahlardan arınmak için tevbe ve istiğfar etmek önemlidir.

5. Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e salavat getirilir.

6. Allah’ı Zikretme: Allah’ın adını anmak ve O’nu çokça zikretmek de bu geceye özgü ibadetler arasındadır.

Ayrıca, Berat Kandili’nde 100 rek’atlık Hayır Namazı kılınabilir. Bu namazı kılan kişi, eğer o sene içinde vefat ederse, şehitlik mertebesine ulaşır.

Berat Kandili’nde ayrıca Hazreti Muhammed’in şu duası da okunabilir: “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir.”

Bu ibadetler ve uygulamalar, Berat Kandili’nde yapılması tavsiye edilenler arasındadır. Ancak her zaman olduğu gibi, ibadetlerin samimi bir kalp ile yapılması en önemlisidir.