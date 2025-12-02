Adana’nın bereketli topraklarında geçen, Bereketoğulları ile Karahanlılar arasındaki nesiller boyu süren kan davası, aşk ve iktidar mücadelesini anlatan dizi, ne yazık ki izleyiciyle buluşamadı.

2 Kasım’da yayın hayatına başlayan yapım, ilk bölümden itibaren düşük reytinglerde kaldı ve 5. bölümde final yapmak zorunda kaldı. Peki, “Bereketli Topraklar” dizisi neden final yaptı?

Yoğun rekabetin olduğu Pazar akşamı kuşağında beklenen izlenme oranlarına bir türlü ulaşamayan dizi, Total’de 1.32, AB’de 0.85, ABC1’de 1.02 gibi çok düşük reytinglerle 30 Kasım Pazar günü yayınlanacak 5. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yeniçağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu’nun köşesinde yer verdiği bilgilere göre, Show TV’nin yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, reyting canavarına yenik düştü. Başrollerini Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin paylaştığı dizi, önceki akşam yayınlanan 5. bölümüyle Total’de aldığı 1.32 reytingle 28., AB’de aldığı 0.85 reytingle 33. ve ABC1’de aldığı 1.02 reytingle yine 33. sırada yer alarak ekranlara erken veda etti.

Elbette, dizinin erken final yapmasının nedenleri var. Birincisi, dizi çok geç yayına başladı. Haliyle rakipleri kitlesini oluşturdu. İkincisi, yayın günü tercihi yanlıştı. Bu dizi için en ideal gün Pazartesi’ydi. Üçüncüsü de tanıtım yetersizdi. Diziye yeteri kadar sahip çıkılmadı. İlk bölümde bu şekilde bir son olacağının sinyalleri gelmişti. 2. bölümden itibaren en azından bir süre daha devam edebilmesinin sağlanması için gün değişikliği çare olabilirdi. Nedense, buna da gerek duyulmadı. Sözün özü, ‘Bereketli Topraklar’a yazık oldu.

Engin Akyürek’i uzun süre ekranlarda görmeyi hâyâl eden sevenleri, çok üzüldü. Diziye sahip çıkılmamasına isyan ediyorlar. Haklılar mı? Sonuna kadar haklılar.

Ekranlardan kısa da olsa bir ‘Bereketli Topraklar’ dizisi geçti.

FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Bereketli Topraklar'ın final bölümünde; Ömer, Cemal’in mektubundan öğrendiği sırla darmadağın olmuştur. Ömer, öğrendiği sırrı sindirecek fırsatı bulamadan gelen yangın haberiyle mecburen harekete geçer. Depoda çıkan yangın, bereketli topraklar için büyük bir tehdide dönüşür.

Ferit’in yaptığı iş anlaşmasında teslim edilemeyen pamuğa karşılık, toprakların bir kısmı teminat olarak gösterilmiştir. Ömer, bir yandan bereketli toprakları kurtarmak için mücadele ederken, diğer yandan da ailesini parçalanmaktan kurtarmaya çalışır. Herkes yangının depoda çıktığını zannetse de, Ömer asıl yangının Cemal’in mektubuyla başladığını bilmektedir. Ailesini, öğrendiği sırrın etkilerinden korumak isteyen Ömer, Azize ile yüzleşir.

Cemal Karahanlı’yı oğlunun intikamını almaktan vazgeçiren o sırrın son şahidi, yıllar sonra şehre döner. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Şehre dönen bu kişi, Cemal’in toprağa gömdüğü intikamı diriltmeye yeminlidir ve Ömer’in en büyük düşmanı olacaktır…