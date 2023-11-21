Beren Gökyıldız merakla beklenen diziye dahil oldu. Bir dönemin çocuk yıldızıydı değişimiyle çok konuşulmuştu

Henüz 5 yaşındayken ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, büyüdü ve kocaman bir genç kız oldu. Gökyıldız, son olarak “Yeşil Vadi'nin Kızı” dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı. Genç oyuncu şimdi de merakla beklenen o dizinin kadrosuna dahil oldu

KAYNAK: Haber Merkezi
Beren Gökyıldız merakla beklenen diziye dahil oldu. Bir dönemin çocuk yıldızıydı değişimiyle çok konuşulmuştu

İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız değişimiyle çok konuşulmuştu.

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Şimdilerde 14 yaşında olan genç yıldız son olarak Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Turan Günay ve Lale Ertiş Gençtürk gibi isimlerle başrolü paylaştığı Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinde rol almıştı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gökyıldız'ın yeni adresi belli oldu. Medyapım’ın FOX için çektiği merakla beklenen “Kopuk” dizisiyle anlaştı. Geçen hafta sete çıkan dizide Gökyıldız “Azra” rolüne hayat verecek. Dizinin etkileyici senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana kaleme alıyor.

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