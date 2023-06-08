Beren Gökyıldız son hali ile şaşırttı. Ünlü çocuk oyuncu büyüdü genç kız oldu

5 yaşındayken kameralar karşısına geçen ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız büyüdü.

Gelecek vadeden oyuncular arasında yer alan Beren MeGökyıldız’ın sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar dikkat çekti.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Beren Gökyıldız, çocuk yıldız olarak başladığı oyunculuk kariyerinde rol aldığı projelerdeki başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı. 14 yaşındaki yetenekli oyuncu son olarak mezuniyet balosu pozlarına, kişisel sosyal medya hesabından yer verdi.

Mezuniyetine özenle hazırlanan Gözyıldız, eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü ismin son halini görenler onu tanımakta zorlandı.

Genç oyuncuya, bazı takipçileri '”Ne kadar büyümüşsün”, “Genç kız olmuşsun” yorumları yaparken bazıları ise “Yaşından büyük giyinmiş” , “Hala çocuk… Büyüme sancıları başlamış belli ki ama bu aceleye ne hacet güzel kızım” yorumlarında bulundu.

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

29 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine ilk olarak, 2014-2015 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan Beren Gökyıldız, oynadığı karakterle izleyenlerin beğenisini kazandı.

Küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyen Gökyıldız, Show TV'de yayımlanan Güldüy Güldüy Show'da oynadı. Daha sonra Star TV'de yayımlanan Anne dizisinde Melek Akçay karakterini oynayan Gökyıldız, Vahide Perçin ve Cansu Dere gibi isimlerle aynı dizide rol aldı.

Ardından Bizim Hikaye adlı dizide "Ayşe" karakterini oynadı. TV8'de yayımlanmış olan Kızım adlı dizide "Öykü" karakterini üstlendi. Sonra FOX'ta yayımlanan Mucize Doktor adlı dizide "Betüş" karakterini ve 2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk dizisinde "Mavi" karakterini canlandırdı.