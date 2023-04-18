Berna Laçin'den Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezanın nedenine tepki. Yalanınızı sevsinler yutmayız bunları

Berna Laçin, Kızılcık Şerbeti'ne RTÜK tarafından verilen cezanının nedenini sosyal medya hesabından eleştirdi. Laçin yayındaki diğer diziler üzerinden verilen cezaya tepki gösterdi.

Berna Laçin'den Kızılcık Şerbeti'ne verilen cezanın nedenine tepki. Yalanınızı sevsinler yutmayız bunları

Son dönemin popüler dizilerinden Kızılcık Şerbeti, işlediği konuyla büyük bir kesimin dikkatini çekmiş ve gündem oluşturmayı başarmıştı.

Dizinin giderek popülerleşmesi ardından RTÜK tarafından hiç beklenmedik bir ceza geldi.

Kurul, haftalarca ekran yasağı getirdiği dizinin kadına şiddeti gösterdiği gerekçesini öne sürünce Berna Laçin buna tepki gösterdi.

Ekrandaki pek çok dizinin fazlasıyla şiddet içerdiğini söyleyen Laçin, cezanın altında başka şeyler yattığını söyledi ve "Yutmayız bunları, yalanınızı sevsinler" yorumunda bulundu.

İşte Berna Laçin'in Kızılcık Şerbeti'ne dair yaptığı o paylaşımlar:

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Kadına şiddet gösterdiği için yasaklanmışmış Kızılcık Şerbeti

Nursema o şiddeti kabul etmediği ailesine de zorla yaptırılan evliliğine de karşı geldiği için yasakladılar diziyi.

Yalı Çapkını’nda çocukluktan itibaren kızlarına şiddet uygulan baba var, karısını da ha babam dövüyor . Erkeklerin hepsi kadınları aşağılıyor, sürekli hakaret ediyor ama yasak yok. Neden?

Çünkü oradaki kadınlar itiraz etmiyor. Boyun eğiyor.

Kadın başkaldırısı yasaklanan.

Yutmayız bunları.

Mafya dizilerinde şiddet pornografisi var işkence gösteriyorlar yine yasak yok.

Yalanınızı sevsinler

Yalı Çapkını dizisinde artık 2 kızın da hayatlarına sahip çıkmalarını, başkaldırmalarını hikaye etmeliler.

Okul hayatı için mücadele etmeli mesela Seyran. Bu haliyle boyun eğen, aşağılanan ve mal gibi alınıp satılmayı, aşığı tarafından hakarete uğramayı kabullenme halinin normalleştirilmesi ve bunun romantize edilmesi toplumsal olarak büyük zarar...

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