Kızılcık Şerbeti dizisinin kaderi ne olacak? RTÜK cezayı kesmişti. İşte son açıklama

Editör: Bengü Zorlu

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi.

Çok sevilen ama bir o kadar da magazin ve siyasetin gündeminde tartışma konusu yaratan Kızılcık Şerbeti’nin ne zaman sezon finali yapacağıyla ilgili kararı gazeteci Koloğlu Twitter üzerinden böyle açıkladı: Mahkeme, 'dizi sürsün' derse, 32 bölüm üzerinden düşünülen sezon finali gerçekleşecek. 'RTÜK haklı' derse, 27 bölüm sonunda final olacak. Bir başka şık, ki bu en istenmeyeni; dizinin final yapması. Şu an set durmuş durumda.