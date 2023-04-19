Kızılcık Şerbeti dizisinin kaderi ne olacak? RTÜK cezayı kesmişti. İşte son açıklama

Ekranların en tartışılan dizisi olarak gündem olan Kızılcık Şerbeti’yle ilgili son açıklama gazeteci Sina Koloğlu’ndan geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin kaderi ne olacak? RTÜK cezayı kesmişti. İşte son açıklama

Editör: Bengü Zorlu

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, kadına şiddet sahnelerinden dolayı RTÜK'ten 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası yedi.

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Çok sevilen ama bir o kadar da magazin ve siyasetin gündeminde tartışma konusu yaratan Kızılcık Şerbeti’nin ne zaman sezon finali yapacağıyla ilgili kararı gazeteci Koloğlu Twitter üzerinden böyle açıkladı: Mahkeme, 'dizi sürsün' derse, 32 bölüm üzerinden düşünülen sezon finali gerçekleşecek. 'RTÜK haklı' derse, 27 bölüm sonunda final olacak. Bir başka şık, ki bu en istenmeyeni; dizinin final yapması. Şu an set durmuş durumda.

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