Beş ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik, tehdit, açığa atılan imzanın kötüye kullanılması gibi suçlara yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda, C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç. (25), G.A. (23), A.K. (43) ve D.A. (37) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların bulundukları adreslerde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 80 adet 9 milimetre fişek, 22 adet tüfek kartuşu, borçlu şahıslara ait 4 senet ile 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi’ne sevk edildi. 3 şahıs ise serbest bırakıldı. 5 şahsın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği iletildi.