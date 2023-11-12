Beşiktaş 3-0 yenildi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş Ayos'a set vermedi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş 3-0 yenildi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Beşiktaş Ayos'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Boskovic (Aybüke Özel, Simge Aköz, Naz Akyol)

Beşiktaş Ayos: Fulden Ural, Maglio, Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brakocevic (Gizem Güreşen, Duru Aksu, Ecem Aknam, Demidova, Sude Uzun, Hilal Kocakara, Rusell)

Setler: 25-18, 25-21, 25-19

Süre: 88 dakika (27, 34, 27)
(AA)

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