İlk yarı başladı: Beşiktaş 4 dakikada 2 gol yedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçın ilk yarısını Alman ekibi 2-0 önde tamamladı.
6. dakikada Ndour'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Santos meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Alman ekibi penaltı kazandı. Ceza sahasının solunda aut çizgisine yakın bir bölgede Paulista'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada atışı kullanan Marmoush, takımını 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada Eintracht Frankfurt 2. golü buldu. Koch'un kafayla indirdiği topu Ebimbe altı pas içinde filelerle buluşturdu.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAÇIRDI
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda top Koch'un eline temas edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada topun başına geçen Immobile'nin vuruşunda, kaleci Santos topu direk dibinde kurtararak kornere çeldi.
37. dakikada Rafa Silva ceza yayı içinde topla buluşarak şutunu çekti, kalecinin müdahalesi sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
45+1. dakikada Immobile, Muçi'nin pasıyla ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti, kaleci topu kornere gönderdi.
Maçta ikinci yarı başladı.