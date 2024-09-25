Beşiktaş, Avrupa devleri ile yarışıyor. Rakipleri Barcelona ve Bayern Münih

Sezona teknik direktör değişimi ve flaş transferlerle başlayan Beşiktaş, geçen sezona kıyasla başka bir takıma dönüştü. Siyah beyazlılar, geçen sezon ligin lideri Galatasaray’ı 40 puan geriden takip ederken Türkiye Kupasını müzesine götürdü.

Teknik Direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst’un gelişi ile birlikte yapılan Rafa Silva, Immobile, Paulista ve Udokhai transferleri takımın havasını bir anda değiştirdi. Yeni transferlerin yanı sıra takımdaki mevcut oyuncuların da performansının yükselmesi ile birlikte siyah beyazlılar oynadığı resmi maçlarda hiç mağlubiyet almadı.

Sezona Galatasaray’ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa finali ile başlayan Beşiktaş, son olarak ligde Eyüpspor’u 2-1 mağlu etti. Siyah beyazlılar deplasmanda Lugano ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken 1 kere berabere kaldı ve bu süreçte sadece 2 puan kaybetti.

HÜCUM PERFORMANSINDA DEVLERLE YARIŞIYOR

Bu sezon henüz 8 maça çıkmasına rağmen rakip fileleri tam 24 kez sarsan Beşiktaş, hücum efektifliği konusunda Avrupa’nın devleriyle yarışıyor.

Bayern Münih, bu sezon attığı 29 golle maç başına 4.83’lük bir istatistik tutturarak hücum efektifliği konusunda zirvede yer aldı. İkinci sırada ise 28 golle maç başına 3.5 gol istatistiği yakalayan Hollanda ekibi Eindhoven var. Portekiz temsilcisi Sporting, 27 gol ve 3.38’lik oranla listede üçüncü konumda. Katalan devi Barcelona, 23 gol ve 3.29’luk ortalamayla dördüncü konumda olurken Beşiktaş da 24 gol ve maç başına 3 gol ortalamasıyla listede beşinci sırada yer aldı. Avrupa’nın ilk 10 en skorer listesinde Kartal’ın ardından Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain, 18 gol ve 3 gol ortalamayla altıncı sırada yer alırken onu; Marsilya, Leverkusen, Stuttgart ve Nice takip etti.