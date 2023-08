Beşiktaş bir ilke imza attı. Olmayan transferleri açıkladı

Beşiktaşlı taraftarlar gece yarısından sonra internet sitesinde "Kulübümüzden açıklama" başlığını görünce heyecanlandılar.

Ancak haberin içeriğini tıklayınca da hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü şimdiye kadar hep yapılan transferlerin duyurusu bu şekilde yapılırdı. Bu kez bir ilk yaşandı. Beşiktaş bu kez olmayan transferleri açıkladı.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyleydi:

"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Peki neden olmamıştı bu transferler?

Çünkü 37 yaşındaki Ramos, yıllık 11 milyon euro ve 3 milyon euro imza parasıyla 2 yıllık sözleşme istemişti.

Arabistan'da yılda 10.5 milyon euro kazanan Talisca'nın kulübü de 25 milyon euro bonservis bedeli veya 8 milyon euro kiralama bedeli talep etmişti.

Bu ücretler elbette ki yüksek gelmişti. Beşiktaş bunun üzerine görüşmelerden çekildi.