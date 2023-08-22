Beşiktaş bir ilke imza attı. Olmayan transferleri açıkladı

Siyah beyazlı kulüp alışılmadık bir açıklama yaptı ve gece yarısı yapamadığı transferleri duyurdu.

Beşiktaş bir ilke imza attı. Olmayan transferleri açıkladı

Beşiktaşlı taraftarlar gece yarısından sonra internet sitesinde "Kulübümüzden açıklama" başlığını görünce heyecanlandılar.

Ancak haberin içeriğini tıklayınca da hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü şimdiye kadar hep yapılan transferlerin duyurusu bu şekilde yapılırdı. Bu kez bir ilk yaşandı. Beşiktaş bu kez olmayan transferleri açıkladı.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyleydi:

"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır.

Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Peki neden olmamıştı bu transferler?

Çünkü 37 yaşındaki Ramos, yıllık 11 milyon euro ve 3 milyon euro imza parasıyla 2 yıllık sözleşme istemişti.

Arabistan'da yılda 10.5 milyon euro kazanan Talisca'nın kulübü de 25 milyon euro bonservis bedeli veya 8 milyon euro kiralama bedeli talep etmişti.

Bu ücretler elbette ki yüksek gelmişti. Beşiktaş bunun üzerine görüşmelerden çekildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Selçuk Geçer'den çok kritik altın tahmini. "Uyarıyorum" diyerek açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer'den çok kritik altın tahmini. "Uyarıyorum" diyerek açıkladı
Dünyaca ünlü inşaat devi iflas etti. Türkler kara kara düşünüyor Ekonomi
Dünyaca ünlü inşaat devi iflas etti. Türkler kara kara düşünüyor
Anadolu Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı Yaşam
Anadolu Otoyolu'nda 4 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Yaşam
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinden çekildi: Fiyaskoya dönüştü Güncel
Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinden çekildi: Fiyaskoya dönüştü
İspanya'da çılgın maç. Birbirlerine gol atmaya doyamadılar Spor
İspanya'da çılgın maç. Birbirlerine gol atmaya doyamadılar