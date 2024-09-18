Beşiktaş Boban Marjanovic'i istedi mi? İşte cevabı...

Turkish Airlines EuroLeague’deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesinde önemli bir ismi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, son olarak Houston Rockets forması giyen Boban Marjanovic'i renklerine bağladı. Kanarya, 36 yaşındaki Sırp yıldızı resmen açıkladı. Marjanovic, 1 yıl Fenerbahçe forması giyecek.

BEŞİKTAŞ BOBAN'I İSTEDİ Mİ?

Boban Marjanovic'n Fenerbahçe'ye transferi öncesi Beşiktaş'ın, yıldız ismi istediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak edinilen bilgilere göre, Beşiktaş'ın Marjanovic ile görüşmediği ve ilgisinin olmadığı öğrenildi.

5 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 5 numara arayışı devam ediyor. Siyah Beyazlılar, transfer edeceği pivotu iyi seçmek istiyor.