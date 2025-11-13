Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu için harekete geçiyor. Performansını her geçen gün artıran ve daha da iyiye giden 28 yaşındaki milli oyuncunun performansından memnun olan Yalçın, Cengiz’in takımda kalmasını istiyor.

SERDAL ADALI FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Nefes'te yer alan habere göre; Teknik heyetin raporuna ek olarak Cengiz'in camia ile kurduğu olumlu bağı da dikkate alan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldığı kaydedildi. Adalı'nın 6 milyon euroluk opsiyonu daha da düşürmek için Fenerbahçe ile pazarlıklara başlayacağı aktarıldı.