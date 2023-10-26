Beşiktaş Eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya tüm gerçekleri tek tek açıkladı. Beşiktaş taraftarı soluksuz okuyacak

Muhabir: Aytunç Akın - Fotoğraf: Adem Kabayel / YENİÇAĞ SPOR ÖZEL

Beşiktaş Eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Yeniçağ'dan Aytunç Akın'a konuştu. Çetinsaya, kendisinin istifa sürecinden Sergio Ramos transferine, stat sponsorluğundan Beşiktaş'taki seçim sürecine kadar pek çok konuya yanıt verdi.

Siyah Beyazlı camiadan istifa sürecini açıklayan Çetinsaya, "Bununla ilgili zaten bir basın toplantısı yapmıştım, arşivlerde de duruyordur ama kısaca özetlemek gerekirse; Mayıs 2022’de kongrede seçilip, Haziran 2022’de de mazbatamızı aldım. 15 ay gibi bir süre zarfında Beşiktaşımız'a hizmet etme şansı yakaladım. Bu süreçte yoğun çalıştık. Benim de karakteristik olarak bir özelliğim var; bir işe gönül verdiğim zaman, sonuna kadar onun peşinden gidiyorum. Beşiktaş’ta sorumluluk alanım olan görevlerin haricinde, başka yönetici arkadaşların görevlerinden de sorumlulukları, onlara yardım etmek adına üzerime aldım. Günün sonunda mevcut iş ve özel hayatımın etkisi ve ayrıca yönetimde her geçen gün daha çok hissettiğim görüş ayrılıklarının da etkisiyle istifa ettim." dedi.

"BİRKAÇ KONUNUN FİNALİZE OLAMAYIŞI BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Bunların hiçbirinin bir problem olmadığını ve Beşiktaş’a hizmet etmeye geldiğin ifade eden Çetinsaya, "Ancak bu hizmeti yaptığınızda da emek harcadığınız ve yoğun çaba sarf ettiğiniz işlerin, diğer yönetici arkadaşlar ve camia tarafından takdir toplamasını ve finalize olmasını bekliyorsunuz. Birkaç şeyin finalize olamayışı, bir transferde bardağı taşıran son damla oldu. Artık bu dakikadan sonra verimli bir şekilde hizmet edemeyeceğimi ve verimli çalışamayacağımı hissetmemden sebep istifa kararını aldım." diye konuştu.

"GAZPROM İLE 3 YILLIĞINA 20 MİLYON EURO'DAN ANLAŞMIŞTIK"

Stat sponsorluğu için görüşülen markalardaki süreçlere değinen Çetinsaya, "Vodafone, ciddi bir sponsordu. Vodafone’un, 2023’ün ilk çeyreğinde sponsorluğu yenilmeyeceğini ve devam edilmeyeceğini söylemesi, Beşiktaş’ın yeni sponsor arayışlarının Ocak-Şubat-Mart aylarında başlayabilmesine neden oldu. Çünkü; son sezon da olsa Vodafone’un devam etme durumu da vardı. Bir devlet şirketi olan Gazprom ile anlaşmaya varmıştık ancak bağlı oldukları devlet şu an bir savaşın içerisinde. Bu savaş nedeniyle dünyada uygulanan çeşitli yasaklar var. Bu durumların ve UEFA nezdinden bu sponsorluğunun kabulünün araştırılması, geç cevap da aldığımızdan dolayı bizim 2 ayımızı aldı. Bunun akabinde Şubat ve Mart aylarında deprem nedeniyle milletçe çok zor günler geçirdik. Gazprom işinin kağıt üzerinde finalize noktasına geldiğimizde Nisan ayına gelmiştik. Gazprom anlaşmamız şu şekildeydi; 3 yıldan yıllık 20 milyon Euro, 2 yıl çift taraflı fesih hakkı ve opsiyondu. Biz 20 milyon Euro’nun üzerini bulduğumuzda biz feshedebiliyorduk, onlar 3 yıl bittikten sonra sözleşmeden çıkabiliyorlardı. Anlaşmanın tüm şartlarını oturtmamıza rağmen, bir iki sebep bahane gösterilerek bu anlaşmanın yapılamayacağı bize çok geç iletildi." şeklinde konuştu.

"ZENIT İLE CİDDİ PROJELERİMİZ VARDI"

Çetinsaya, Gazprom ile yaz döneminde görüştükleri sponsorluğun detaylarını da açıkladı. Çetinsaya, "Gazprom’un sahibi olduğu Zenit Kulübü’nün, Beşiktaş Kulübü ile kardeş altyapı proje mevcuttu. Bu projede Zenit’in kardeş altyapı projesini desteklemek için vereceği meblağdan küçük bir fonu ayırıp, bizlerin Beykoz Paşamandıra’da aldığımız tesisimize mali yardımı olacaktı. Kardeş takımlığımızı maddi-manevi pekiştirmiş olacaktık. Rusya Futbol Federasyonu, UEFA tarafından tanınmadığından dolayı Rusya’daki oyuncular kolay kolay Avrupa’ya transfer olamıyordu. Avrupa takımları, bir Rus takımına ödeme yapma konusunda çekince yaşıyor. Biz bunu Bahtiyar transferi sürecinde de yaşadık. Bu noktada, Zenit’te oynayan oyuncuların Beşiktaş üzerinden transferi konusunda da ortak bir proje çalışmıştık. İki taraf için de kazançlı bir iş olacaktı ve ciddi bir gelir elde edecektik." dedi.

"EMIRATES İLE 2024-2025 FORMA GÖĞÜS SPONSORLUĞU İÇİN GÖRÜŞEBİLİRLER"

Gazprom ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonrası Emirates ile görüştüklerini ifade eden Çetinsaya, "Bu süreçte Gazprom’un olmama ihtimalini göz önüne aldığımız için Emirates ile temaslarımız oldu. Emirates bize “Stat sponsorluğu düşünmüyoruz. 2024-2025 sezonu göğüs sponsorluğu için görüşebiliriz” dedi. Emirates ile kulüp olarak gerekli iletişimimiz var, göreve yeni gelecek yönetim, 2024-2025 sezonu forma göğüs sponsorluğu için Emirates ile görüşebilirler." diye konuştu.

"BEKO PARK OLACAKTI, TÜPRAŞ STADYUMU'NA DÖNDÜ"

Tüpraş sponsorluğunu değerlendiren Beşiktaş Eski Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, "Beşiktaş’ın yaşayan en yaşlı üyesi Rahmi Koç… Türkiye’nin en büyük holdingi olan şirketin sponsorluğunu, profesyonelleriyle konuştuğunuz zaman sadece yazışmalar 2-3 ayınızı alıyor. Sponsorluğunun açıklanmasının tek nedeni evrak ve yazışmaların uzaması. Sponsorluk, son raddeye kadar Beko’daydı. Stadın ismi Beko Park olacaktı. Ancak markaların uluslararası yönettikleri bir bütçeleri var. Bütçedeki müsaitlikten ötürü, iş Tüpraş’a döndü." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAYA GÖRE YÜZDE 70-75 ORANINDA BİR PARA BEŞİKTAŞ'A KALIYOR"

Beşiktaş Eski Asbaşkanı Çetinsaya, Beşiktaş'ın Papara ile imzaladığı fan token projesini de değerlendirdi.

Geçmiş dönemde ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ın bu süreci yönettiğini ifade eden Çetinsaya, "Kendisi, 70 milyon dolar civarında bir paradan bahsetmişti. O günün şartlarında, o anlaşmayı yapsaydık belki daha iyi bir gelir elde edecektik ancak ticari olarak verilmiş bir yönetimsel bir karar var ortada. Şimdiki projeden de ciddi bir meblağ önden alındı. Anlaşmaya göre yüzde 70-75 oranında bir para Beşiktaş’a, geri kalanı ise üreticiye kalıyor." dedi.

"RAMOS İLE A NOKTASINDAN B NOKTASINA DEĞİL C NOKTASINA GİDERSİNİZ"

33 yaşındaki eski yönetici, yaz transfer döneminde gündemden düşmeyen, Beşiktaş'a transferi çok yakın olan ancak maliyeti nedeniyle gerçekleşmeyen Sergio Ramos transferinin detaylarını anlattı.

Çetinsaya, şu ifadeleri kullandı:

Sergio Ramos’a ilk resmi teklifi 3 Ağustos günü yaptık. O zaman, Galatasaray da Ramos ile ilgileniyordu. Transfer sürecinde 7 farklı kulüp ile yarıştık. Emre Kocadağ’ın yoğunluğu nedeniyle ben biraz daha etkin rol aldım. Ramos, benim için Beşiktaş’ı layık olduğu dünya vitrinine çıkaracak bir vizyon projesiydi. Konu aslında sadece bir stoper transferi değildi. Ramos transferini hep artıları ve eksilerini düşünerek ilerledim. Ramos’u Beşiktaş’a getirdiğinizde, üzerinden kazanç da sağlayabilirsiniz. Örnek olarak, göğüs sponsorluğu için 6 istediğiniz yerde, Ramos’tan sonra 8 istemeye başlayacaktınız. Stada 10 isterken, 15 istemeye başlayacaktınız. Bunların hepsini alt alta topladığınızda, Ramos transferinin yararlı olacağını düşündüm. Maliyeti ise; 1 milyon Euro imza parası, 4 milyon Euro yıllık maaşı, 2,5 milyon Euro ise menajerlik ücreti vardı. Bu menajerlik ücreti de kendi içinde kıvrımlara ayrılıyordu. Transferde iki farklı menajerlik şirketi vardı lakin söz konusu ücretler 2024-2025 bütçesinde yer alacaktı. Ramos bizden 10 milyon Euro kazanmak istediği için 6 milyon Euro’luk Türkiye’de bir reklam filminde marka yüzü olması konusunda garanti istedi. Bu reklam filmi görüşmelerini de bizim yürütmemizi istedi. Ramos, 2 yıllık bir kontrat istiyordu ve Konferans Ligi’nde oynayan bir takıma kesinlikle hayır cevabını veriyordu. Biz kendisini 1+1’e ikna edince çift taraflı fesih hakkı olmasını istedi. 15 Haziran 2024’te bildirmek kaydıyla, iki taraf da kontrattan çıkabiliyordu. Günün sonunda, bugünkü transferlerden alamadığımız verimi görüyoruz. Örnek vermek gerekirse; üç tane araba aldınız. Üçünün de teknik arızaları var. Sizi A noktasından B noktasına üçü de götürür ancak A noktasından C noktasına üçüyle de gidemiyorsunuz. Sonra dönüp diyorsunuz ki; keşke çeşitli arızaları olan üç tane araba alacağıma, bir tane taş gibi araba alsaydım. O üç araba da elinizde kalıyor.

"AMARTEY, BAILLY ALACAĞIMA BİR TANE RAMOS ALIRDIM"

Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği stoper transferlerinden de bahseden Çetinsaya, "Amartey, Bailly ve Onana’yı bonservisle alacağıma bir tane Ramos alırdım. Gerekirse Colley sakatlığında Necip’i oynatırdım. Keza bir Ramos, iki stopere bedel oynardı. Bugün de gördüğümüz üzere 37 yaşında hala çok üst seviyede. Ramos’un yazın yaptıkları idmanlara bakarsanız, Süper Lig’de değil 37 yaş, 27 yaşında bu idmanları kaldıramayacak futbolcular var." şeklinde konuştu.

"BU KARAMSARLIK BİZE YAKIŞMIYOR"

Serhan Çetinsaya, Beşiktaş'ın ligde ve Avrupa'da henüz havlu atmadığını ve konuşmak için çok erken olduğunu ifade etti.

Çetinsaya, şöyle konuştu:

"Lig maratonu Haziran’a kadar sürüyor. Rakiplerimizle x puan kadar geride olmamız, havlu attığımızı göstermiyor. Beşiktaş’ın takım ruhunu sahaya koymaya ihtiyacı var. Mevcut kadro, ne Fenerbahçe’yi ne Galatasaray’ı ne de başka bir takımı yenemeyecek bir kadro değil. Önemli olan takım ruhunun ortaya konması. Galatasaray maçında da gördük, Rosier atsa 2-2 bitecekti. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kağıt üstünde bizden kıymetli gibi görünebilir ancak kendini vermiş bir Beşiktaş’ın yenilmesi söz konusu olamaz. Önemli olan konsantrasyonu yaratabilmek. Biz şampiyon olduğumuz sezon 10 puan farkla mı şampiyon olduk? Hayır. Kaldı ki hiçbir sezon rahat rahat şampiyon olamadık. Bu karamsarlık bize yakışmıyor.

Hoca değişiklikleri her zaman takıma yeni bir hava katar. Beşiktaş’ın Süper Lig standartlarında yenemeyeceği bir takım yok. Şu anki kadro, teknik olarak çok üst düzey futbolcu barındırmadığından dolayı, çok koşma ve çok mücadeleyle maç kazanabilir. Şampiyonluk sezonundan daha iyi kadroya sahibiz şu an. 13 kişiyle şampiyon olmuştuk.

"BURAK HOCAYA 3 VEYA 5 YIL SONRA YİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Burak Yılmaz, yardımcı antrenör olarak bu işe yeni başladı. Şu anda sanki 10 yıllık tecrübesi varmış gibi takımı idare ediyor. Şenol Hoca’nın ani gidişiyle görevi biraz kucağında buldu. Tek şanssızlığı bu. Burak Hoca ile ilerlememizde herhangi bir sorun görmüyorum. Ancak Beşiktaş’ın ana kalibrede hocası olmasına 5 yıl var. Okan Buruk, tecrübelendi geldi. Sergen Yalçın, tecrübelendi geldi. Futbolculuğu kesinlikle tartışılmaz. Giderken alacaklarını bırakan ender insanlardan. Geçiş sürecinde mümkün olduğunca fazla galibiyetle tamamlayacağını düşünüyorum. Yeni gelecek yönetim, en geç Aralık’ın dördüncü haftası, yeni bir hoca getirip, hocanın karakterine, kimliğine bağlı olarak Burak Yılmaz’ı ekibine adapte etmeli. Çünkü bizim Burak Hoca’ya sadece bugün değil 3 veya 5 yıl sonra yine ihtiyacımız var.

"YENİ GELECEK BAŞKAN SERGEN YALÇIN'I GETİRECEK DENİYOR"

Yeni gelecek başkan, Sergen Yalçın’ı getirecek deniyor. Hasan Arat’ın bu konuda bir açıklaması var, “Sergen Yalçın, seçim malzemesi yapılacak biri değildir” diye. Kulübün efsanesi olan bir kişiden bahsediyoruz. Söylemem hoş olmaz, ancak kim başkan olursa olsun yabancı bir hoca gelecek gibi görüyorum.

"SEÇİMDE İKİ FARKLI SENARYO VAR"

17 Aralık'ta Beşiktaş'ta yapılacak başkanlık seçimine de değinen Serhan Çetinsaya, "Ahmet Nur Çebi aday olursa; Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi’nin seçime gireceği 2 adaylı bir seçim olur. Aday olmaması durumunda ise; Emre Kocadağ ve Tevfik Yamantürk’ün de adaylığı ortaya çıkabilir. Serdal Adalı ve Yıldırım Demirören’in adaylık ihtimallerini düşük görüyorum." dedi.

"2025'E KADAR YOKUM"

Kendisinin adaylığının söz konusu olmadığını ekleyen Çetinsaya, "Mevcut adaylardan kimsenin listesine girmeyi düşünmüyorum. 2025’e kadar yokum. Kim başkan seçilirse seçilsin, maddi-manevi her türlü destek olmaya varım. Sadece, yöneticilik kimliğine bürünmek istemiyorum. Beşiktaş için hayırlı ve iyi olan seçilsin." şeklinde konuştu.

"FİKRET ORMAN KONUSUNDA BİRAZ GEÇMİŞE BAKMAK LAZIM"

Geçtiğimiz günlerde eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları hakkında da konuşan Çetinsaya, "Sosyal medyada Fikret Orman’a güzellemeler var. Biraz geçmişe bakmak lazım. Başkan Ahmet Nur Çebi, bu kulübe geldiğinde 5 aydır personel maaş alamıyordu. 770 civarı da haciz dosyası vardı. 4 senede, enflasyonist bir ortamda mali açıdan neredeyse imkansız olan bir şeyi yaptı. Taraftar da haklıdır, maliye bakmam diyen olabilir. Bugün ortada enkaz yok, yönetilebilir bir Beşiktaş var." dedi.

"HASAN BEY İLE GÖRÜŞTÜK"

Başkan adaylarından Hasan Arat ile görüştüklerini ifade eden Çetinsaya, "Hasan Bey ile kahve içtik. Hem iş hem de Beşiktaş konuştuk. Kendisi fikirlerimi sordu, ben de olabildiğince ilettim. Hasan Bey bana yöneticilik teklif etmedi, edilseydi de teşekkür ederdim. Mevcut yönetimden istifa etmişken, bu kadar sıcağı sıcağına etik de olmazdı. Belki 5-10 yıl sonra olabilir. Beşiktaş değerleriyle örtüşmeyen bir durum olur." diyerek sözlerini noktaladı.