Beşiktaş Galatasaray'ı hep yeniyor

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında Dolmabahçe'de yapılan karşılaşmada siyah beyazlı takımın üstünlüğü dikkat çekti.
Stadın yenilenmesinin ardından iki takım Dolmabahçe'de 7 lig maçında karşılaştı.
Bu maçların 6'sını Beşiktaş kazandı, 1'i de berabere tamamlandı.
İşte Beşiktaş'ın yeni stadında Galatasaray'la oynadığı maçlardaki sonuçlar:
24 Eylül 2016: Beşiktaş - Galatasaray: 2-2
2 Aralık 2017: Beşiktaş - Galatasaray: 3-0
2 Aralık 2018: Beşiktaş - Galatasaray: 1-0
27 Ekim 2019: Beşiktaş - Galatasaray: 1-0
17 Ocak 2021: Beşiktaş - Galatasaray: 2-0
25 Ekim 2021: Beşiktaş - Galatasaray: 2-1
30 Nisan 2023: Beşiktaş - Galatasaray: 3-1