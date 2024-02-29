Beşiktaş Galatasaray'ı hep yeniyor

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maç öncesi iki takım arasında Dolmabahçe'de yapılan karşılaşmada siyah beyazlı takımın üstünlüğü dikkat çekti.

Stadın yenilenmesinin ardından iki takım Dolmabahçe'de 7 lig maçında karşılaştı.

Bu maçların 6'sını Beşiktaş kazandı, 1'i de berabere tamamlandı.

İşte Beşiktaş'ın yeni stadında Galatasaray'la oynadığı maçlardaki sonuçlar:

24 Eylül 2016: Beşiktaş - Galatasaray: 2-2

2 Aralık 2017: Beşiktaş - Galatasaray: 3-0

2 Aralık 2018: Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

27 Ekim 2019: Beşiktaş - Galatasaray: 1-0

17 Ocak 2021: Beşiktaş - Galatasaray: 2-0

25 Ekim 2021: Beşiktaş - Galatasaray: 2-1

30 Nisan 2023: Beşiktaş - Galatasaray: 3-1