Beşiktaş Gaziantep kaşısında. İlk 11 belli oldu. Eksik çok fazla

Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Siyah beyazlı takımda eksik futbolcu fazlalığı dikkat çekiyor.

Beşiktaş Gaziantep kaşısında. İlk 11 belli oldu. Eksik çok fazla

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

Siyah-beyazlı futbol takımında Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor.

Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek.

Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Aboubakar ise hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Sakatlığını atlatan Salih Uçan Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek.

Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.

Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Onana, Bahtihar, Ghezzal, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Cenk.

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Morais, Nkoulou, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Mustafa, Draguş.

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