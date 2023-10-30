Beşiktaş'ta büyük skandal: 100. yıl formasını giyemeyecekler

Beşiktaş; Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlattığı formaları TFF'ye bildirmediği için giyemeyecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta büyük skandal: 100. yıl formasını giyemeyecekler

Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta bir kriz daha patlak verdi.
Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, bu hafta maçlara özel formalarla çıkma kararı almıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe bu kararı uygulamaya koydu. Beşiktaş Kulübü de Cumhuriyet'e özel formayı Gaziantepspor karşılaşmasında giymeyi düşünüyordu.
ZAMANINDA BİLDİRMEDİ
Ancak Siyah-Beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi. Bu yüzden bugünkü Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacaklar. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE GİYDİ
Galatasaray; Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta, Fenerbahçe de Pendikspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada özel formalarla sahaya çıkmıştı.

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