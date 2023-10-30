Beşiktaş'taki büyük skandalı Hakan Gündoğar açıkladı: Türkiye'nin en kötü yönetilen kulübü

Spor muhabiri Hakan Gündoğar, Cumhuriyet'in 100. yılına özel üretilen Beşiktaş formasının Siyah Beyazlı yönetimin beceriksizliği yüzünden Gaziantep maçında giyilemeyeceğini ortaya çıkardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'taki büyük skandalı Hakan Gündoğar açıkladı: Türkiye'nin en kötü yönetilen kulübü

Beşiktaş'ta büyük skandal! Çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta bir kriz daha patlak verdi. Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler, bu hafta maçlara özel formalarla çıkma kararı almıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aksine Beşiktaş zamanında formayı TFF'ye bildirmedi. Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine kulüpler bu hafta maçlara özel formalarla çıktı. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ın da Cumhuriyet'e özel formayla maça çıkması bekleniyordu.

Ancak Siyah-Beyazlı kulüp, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı kırmızı formayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) zamanında bildirmedi.

Bu yüzden bugünkü Gaziantep FK maçına beyaz formayla çıkacak. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi.

HAKAN GÜNDOĞAR İSYAN ETTİ

Spor muhabiri Hakan Gündoğar gerekli iznin alınması için geç kalan Beşiktaş yönetimine isyan etti.

Gündoğar skandalı işbilmezlik olarak yorumladı.

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Cumhuriyet 100. yıl özel çubuklu formayla mücadele etti.

FENERBAHÇE PENDİK MAÇINDA GİYDİ
Süper Lig'de Pendikspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sahaya özel forma ile çıktı. Sarı-lacivertliler, göğsünde Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olan ve hiçbir yerinde sponsor adı olmayan formayla çıktı.

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