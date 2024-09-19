Beşiktaş Gedson Fernandes için kararını verdi. Sezona harika başlamıştı

Beşiktaş’ta yeni transferlerin göz alıcı performanslarının yanı sıra Gedson Fernandes’in oyunu teknik heyeti ve yönetimi mutlu etti. Bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol atarak 2 asist yapan Portekizli oyuncu, transfer döneminde Zenit’in kapısından dönmüştü.

Fanatik’te yer alan habere göre, siyah beyazlı yönetim, Avrupa kulüplerinin yeniden dikkatini çeken oyuncu için kararını verdi. Yıldız oyuncu için transfer kararının sezon sonu verileceği öğrenilirken ara transfer döneminde gelecek tekliflere kapının kapanacağı öğrenildi. Yönetim, astronomik bir teklif gelmediği durumda yıldız oyuncuyu mutlaka takımda tutmak istiyor.

Gedson’un da yeni teknik adam ve oyuncu grubuyla çok mutlu olduğu, İstanbul’da yaşamayı da fazlasıyla sevdiği bilinirken, olası bir transferde bonservisin yarısı anlaşma gereği Benfica’ya gidecek.