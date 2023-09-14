Beşiktaş'ın transfer bombası: 39 yaşında sözleşme imzaladı

Beşiktaş'tan taraftarları transfer bombası beklerken, 39 yaşındaki Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüpten "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler" başlığı ile yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Gökhan İnler, şampiyonlukta pay sahibi olduğu iddia edilen 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta sadece 14 maçta forma giymiş, gol atamamıştı.