Beşiktaş'ın transfer bombası: 39 yaşında sözleşme imzaladı

Beşiktaş, 39 yaşındaki Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Beşiktaş'ın transfer bombası: 39 yaşında sözleşme imzaladı

Beşiktaş'tan taraftarları transfer bombası beklerken, 39 yaşındaki Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Siyah beyazlı kulüpten "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler" başlığı ile yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler’le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler’e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Gökhan İnler, şampiyonlukta pay sahibi olduğu iddia edilen 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta sadece 14 maçta forma giymiş, gol atamamıştı.

f5-y-fbbmaeeker.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Adem Ljajic ülkesine döndü Spor
Adem Ljajic ülkesine döndü
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ hakkında flaş iddia. Magazin dünyası şokta
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi Karikatür
Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi
Rizespor'a Arjantinli golcü Spor
Rizespor'a Arjantinli golcü
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı Güncel
19 yıl önce kaybolmuştu İstanbul'da ortaya çıktı. Bakanlık açıklama yaptı
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti Magazin
İddialı dizi ekrana veda ediyor. Yayın günü değişmişti
Aydın'da ağaçlık alanda yangın Güncel
Aydın'da ağaçlık alanda yangın