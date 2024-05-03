Seyircileri yıkan gelişme. Sevilen diziyi NOW TV'de artık seyredemeyeceksiniz

Final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. NOW TV'den final kararı. NOW TV'nin sevilen dizisi, uzun bir serüvenin ardından ekrana veda ediyor. Final yapan dizilere bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, izleyicilerine veda etme kararı aldı.

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Ay Yapım’ın Çarşamba akşamları NOW’da seyirciyle buluşan dizisi Şahane Hayatım’ın yeni sezona taşınıp taşınmayacağı merak konusuydu. Gelen bilgilere göre sevilen dizi için final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Şahane Hayatım” eğlenceli konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun öne çıkan dizileri arasında yer alıyordu. Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizinin reytinglerinin ikinci sezon onayı almaya yetmediği ortaya çıktı. Dün akşam 25. bölümü yayınlanan dizi için final kararı alındı.

ŞAHANA HAYATIM KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Sumru Yavrucuk, Serkan Keskin ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimleri buluşturan “Şahane Hayatım”ın yeni bir değişiklik olmazsa 30. Bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor. 5 bölüm sonra ekrana veda edecek dizinin eski bölümleri ise kanalın youtube hesabında yer almaya devam edecek.

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