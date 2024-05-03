Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı

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Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, Aston Villa'yı deplasmanda 4-2 yendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçları oynandı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Yunan ekibi Olympiakos, İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

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Bir dönem Süper Lig'de Hatyspor forması giyen Eyoub El Kaabi'nin 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmayı 4-2 kazanan Olympiakos rövanş için büyük avantaj yakaladı. Yunan temsilcisinin diğer sayısını Hezze kaydetti.

Douglas Luiz'in ayağından bir penaltı kaçıran ev sahibi Aston Villa'ya Watkins ve Diabi yetmedi.
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Diğer yarı final maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-2'lik skorla devirmeyi başardı.

Club Brugge-Fiorentina rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.45'te, Olympiakos-Aston Villa rövanşı ise 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

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