Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Olympiakos destan yazdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçları oynandı.

Çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyen Yunan ekibi Olympiakos, İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya geldi.

Bir dönem Süper Lig'de Hatyspor forması giyen Eyoub El Kaabi'nin 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmayı 4-2 kazanan Olympiakos rövanş için büyük avantaj yakaladı. Yunan temsilcisinin diğer sayısını Hezze kaydetti.

Douglas Luiz'in ayağından bir penaltı kaçıran ev sahibi Aston Villa'ya Watkins ve Diabi yetmedi.



Diğer yarı final maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina konuk ettiği Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-2'lik skorla devirmeyi başardı.

Club Brugge-Fiorentina rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19.45'te, Olympiakos-Aston Villa rövanşı ise 9 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.