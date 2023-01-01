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Beşiktaş Mert Günok hakkında kararını verdi

Beşiktaş'ta kaledeki soruna tecrübeli kaleci Mert Günok çare oldu.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:27
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Beşiktaş kalecisini buldu: Onunla devam edecek

Beşiktaş Mert Günok hakkında kararını verdi
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Beşiktaş'ta kaledeki soruna tecrübeli kaleci Mert Günok çare oldu. Tecrübeli file bekçisi, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle formayı sırtına geçirirken başarılı performanslara imza attı. Her maç kritik kurtarışlar yapan Mert, son oynanan Adana Demir karşısında da alkış aldı. Kaledeki problemin çözüldüğünü düşünen teknik heyet, ligde 33 yaşındaki eldivenle devam edecek.

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