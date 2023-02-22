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Beşiktaş Divanı'na deprem engeli

Beşiktaş, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısına deprem engeli. Siyah - Beyazlılar Türkiye'yi vuran deprem nedeniyle toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:08
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yapılmayacak

Beşiktaş Divanı'na deprem engeli
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Kulüpten yapılan açıklamada, depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

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