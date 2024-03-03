Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı

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Beşiktaş mı Galatasaray mı? Dev derbinin favorisini Sedat Kaya açıkladı
Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya, Süper Lig'de haftanın maçı olan Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi.

Herkesin cevabını merakla beklediği soru; Beşiktaş-Galatasaray derbisinin kazananı kim olur?
Bunu bu saatte söylemek müneccimlikten öteye gitmez.
Çünkü derbilerin favorisi olmaz.
En iyisi iki takımın son durumlarına bir göz atalım.
BEŞİKTAŞ ÇIKIŞTA
Beşiktaş Fernando Santos ile bir ivme yakaladı.
Sergilediği futbol taraftarı mutlu etmese de, ayaklar eskiye nazaran daha sağlam basıyor yere.
Beşiktaş'ın son 6 maçta tek gol yemesi bunun kanıtı.
Fernando Santos öncelikle savunma güvenliğini elden bırakmayan, ön alan baskısı yerine genelde karşılayan olan bir anlayışa sahip.
Az pozisyona giriyor ama kalesinde de az pozisyon veriyor.
Trabzonspor'u bu anlayışla yendiler.
Siyaz Beyazlılar hücumda çok yavaş olsalar bile Semih gibi yükselen bir yıldız ile tehlike yaratabiliyorlar.
Ayrıca Cenk, Rashica'yı Ghezzal'ın gösterecekleri performansta önemli.
GALATASARAY DÜŞÜŞTE
Galatasaray'ın futbolunda ise Beşiktaş'ın aksine ciddi bir düşüş var.
Bir ay içinde 3 kupaya veda eden Sarı Kırmızılılar moral açısında da iyi durumda değiller.
Bu moral bozukluğunun yarattığı stres ve panik de bir dezavantaj.
Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin gerisinde kalmamak için bu maça çok asılacakları kesin.
Hatta kazanmak zorundalar çünkü beraberlikte bile liderlik gidiyor.
Ancak son haftalarda oynadıkları futbolla bunu başarmaları zor.
Galatasaray kesinlikle vites yükseltmeli ve geçmişte olduğu gibi kanatları iyi kullanarak önde basmalı.
Ofansif gücünü ortaya koymalı.
Ve özellikle en önemli gol silahı İcardi iyi beslenmeli.
İki takımın kadroları açıklanınca daha derli toplu tahminler yapabilmek mümkün.
Ancak ben şu anki verilerle futbol ve skor açısından kısır bir derbi izleyeceğimizi sanıyorum.
Umarım yanılırım.

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