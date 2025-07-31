Beşiktaş Portekiz'i sevdi! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir milli yıldız daha hedefte

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Beşiktaş Portekiz'i sevdi! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir milli yıldız daha hedefte

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Portekiz'den bir milli oyuncuyu daha gündemine aldı. Kara Kartal, Porto'da forma giyen Deniz Gül'ü renklerine baağlamak istiyor.

Ligin başlamasına kısa süre kalırken Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren Siyah-beyazlılar, yerli bir golcüyü listeye ekledi.

BEŞİKTAŞ'TA DENİZ GÜL SESLERİ

Hücum hattına takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlılar, Portekiz devi Porto’nun 21 yaşındaki milli golcüsü Deniz Gül’ü gündemine aldı.

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23 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan sezonda Porto formasını 23 maçta sırtına geçiren 1.90’lık golcü 2 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Deniz Gül, Türkiye A Milli Takım formasını ise kariyerinde 3 kez giydi.

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