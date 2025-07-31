Beşiktaş Portekiz'i sevdi! Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra bir milli yıldız daha hedefte

Ligin başlamasına kısa süre kalırken Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Transfer çalışmalarına hız veren Siyah-beyazlılar, yerli bir golcüyü listeye ekledi.

BEŞİKTAŞ'TA DENİZ GÜL SESLERİ

Hücum hattına takviyede bulunmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlılar, Portekiz devi Porto’nun 21 yaşındaki milli golcüsü Deniz Gül’ü gündemine aldı.

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23 MAÇA ÇIKTI

Geride kalan sezonda Porto formasını 23 maçta sırtına geçiren 1.90’lık golcü 2 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Deniz Gül, Türkiye A Milli Takım formasını ise kariyerinde 3 kez giydi.

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